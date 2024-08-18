محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الروضة.. ويعلن عن قرارات لتحسين الخدمات

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، زيارة تفقدية إلى قرية الروضة، حيث التقى أهالي القرية، برفقة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

استهل المحافظ اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء القرية الذين ضحوا بحياتهم في الحرب على الإرهاب، مؤكداً الدور البطولي الذي قام به أهالي الروضة في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعلن المحافظ، خلال الزيارة عن عدة قرارات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في القرية وتلبية احتياجات سكانها من بين هذه القرارات، صدّق المحافظ على إنشاء مطبات صناعية على الطريق الرئيسي في القرية، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وفي خطوة لتوفير مياه الشرب النظيفة لسكان القرية، وجه المحافظ بإنشاء محطة لتحلية المياه في القرية، بالإضافة إلى توفير سيارة فنطاس لنقل مياه الشرب إلى المناطق التابعة للقرية، كما أصدر توجيهاته بإعادة فتح مكتب البريد بالقرية لتسهيل المعاملات البريدية والخدمات المالية للأهالي.

وفي ختام الزيارة، أعرب أهالي قرية الروضة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ شمال سيناء على زيارته واستماعه إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها، وأكدوا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

كما قام اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بزيارة تفقدية لمحطة المياه الرئيسية في الكيلو 17 غرب مدينة العريش، يرافقه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سعيد فوزي، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، اليوم الأحد.

خلال الزيارة، أكد المحافظ أن قطاع مياه الشرب في المحافظة يشهد طفرة إنتاجية غير مسبوقة، بفضل منظومة محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الإمدادات التي تتلقاها المحافظة من مياه النيل عبر خطي الـ"1000" والـ"700" مم.

وأشار إلى أن المحطة تعمل بكامل طاقتها بعد أن كانت قد توقفت عن العمل بسبب زيادة نسبة المواد العضوية العالقة في مياه البحر، وقد استدعى الأمر إيقاف المحطة لإجراء غسيل عكسي للفلاتر متعددة الوسائط لضمان جودة المياه المنتجة.