محافظ شمال سيناء يتابع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة الواقعة بين المزار ومدينة بئر العبد، رافقه خلال الجولة اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأعرب المحافظ عن حرصه على الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطريق خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أن مديرية الطرق بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد ومرور شمال سيناء تتولى تنفيذ هذه الأعمال، وتشمل عمليات التطوير ردم وتسوية الحفر التي تسببت في تدهور حالة الطريق، مما يؤثر على حركة المرور ويعرض السائقين والمواطنين للخطر.

وفي إطار الجهود المبذولة لتقليل الحوادث المرورية وتحسين السلامة على الطرق، أوضح المحافظ أنه بالتزامن مع أعمال ردم الحفر، تم إنشاء طريق مدق جديد بطول 4 كيلومترات يربط بين منطقة إنتاج الملح ومنطقة الغسيل، وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب سير سيارات نقل الملح الخام على الطريق الدولي، مما يسهم في منع تساقط الملح على الطريق والحد من الحوادث الناتجة عن ذلك.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين، وأشار إلى أن المحافظة ستواصل متابعة هذه الأعمال بشكل دقيق لضمان تنفيذها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.