اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء: تنظيم سباق دولى للهجن أكتوبر المقبل بالعريش

الأحد، 18 أغسطس 2024 05:56 م
محافظ شمال سيناء: تنظيم سباق دولى للهجن أكتوبر المقبل بالعريش محافظ شمال سيناء يزور نادي الهجن الرياضي
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، نادي الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، برفقة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأعلن المحافظ خلال الزيارة عن تنظيم مهرجان دولي للهجن في مدينة العريش خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمناسبة احتفالات محافظة شمال سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد أن المهرجان سيجمع عددًا من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وسيتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى معرض للمنتجات السيناوية.

وأشار المحافظ إلى أن مهرجان الهجن سيساهم في تعزيز الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، كما سيوفر فرصة للترويج للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، مما سيسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.







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