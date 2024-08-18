محافظ جنوب سيناء يضع أسس المرور والتفتيش على المدن وأسلوب عمل اللجان

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام وكافة القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن في حياته اليومية،

كما أشار المحافظ للنهج الجديد في وضع أسس المرور والتفتيش على المدن وأسلوب عمل اللجان الفترة القادمة لصالح المواطن بهدف هو التيسير والمعاونة في تلبية احتياجات المواطنين واختراق كافة الحواجز والروتين من أجل أداء افضل، ومتابعة جودة وحوكمة الإجراءات في التعامل مع مصالح المواطنين.

وأكد أن كافة قيادات المحافظة وأجهزتها المختلقة مسخرين لخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته وكذا نقل نبضة وشكواة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على استمرارية سياسة الباب المفتوح تجاة كافة الفئات والاعمار بشرط تحديد المطالب من أجل وضع حلول سريعة وفورية لها.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرؤساء المدن، بضرورة قيام كلا منهم بأعماله على الوجه الأكمل لتحقيق مطالب وحل مشكلات المواطنين والتي تعد أولوية قصوى، مؤكدا أن ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات.

كما أشار إلى أن اولوية كل رئيس مدينة هي الحياة اليومية للمواطنين ، لذا لابد من العمل علي متابعة كل ما يخص المواطنين وتحقيق كافة مطالبهم، واستطلاع مدي رضاهم.

وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة للمرور على مدن خليج السويس"رأس سدر_ ابوزنيمة_ أبو رديس_ طور سيناء"، ابتداء من اليوم الأحد، موضحا أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة الحالة الإنشائية والإدارية ومستوى رضا المواطنين والعاملين علي هذه المشروعات العملاقه و الخدمات و كذلك المشروعات الجارية، وكذا تفقد المدارس والجامعات استعدادا للعام الدراسي الجديد والمستشفيات والوحدات الصحية وطب الأسرة والمستوصفات، والمرافق العامة والإسكان، وكذا مراجعة كمين عيون موسى والحالة الأمنية للكمائن وسيولة المرور على كامل الطريق النفق/ شرم الشيخ ، بعد فتح الطريق لمركبات النقل الثقيل .

وطالب المحافظ رئيس اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي في نهاية المرور يشمل كافة الإيجابية لتعميمها والنقاط السلبية والمطلوب التركيز عليها وتلافيها مع تقديم مقترحات الحل والنسب مئوية لدرجات الإجادة أو التقصير حال وجوده، مؤكدا علي توخي الدقة وتيسير أعمال اللجنة لتحقيق أكبر استفادة لمواطني المحافظة.