محافظ بني سويف يوجه بوقف الدعم "تموين وأسمدة" عن المتعدين على الأراضى

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات،والتنسيق مع التموين لوقف الدعم "سواء خبز أو مقررات تموينية"، ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مع التاكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها، وعدم تبويرها لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.

قاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات.