محافظ بنى سويف يكرم هاشم أمين الفائز بالمركز الأول فى فئة "المعلم المثقف"

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المعلم " هاشم بكري أمين "من منطقة بني سويف الأزهرية، بمناسبة فوزه بالمركز الأول وتم تكريمه ضمن المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة، في فئة المعلم المثقف، الَّتي تستهدف تشجيع المعلمين على القراءة.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة، والتي عقدت بديوان عام المحافظة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية وفي حضور: الدكتور أحمد السيد مكي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية والإدارة المركزية ومديري إدارات التعليم والأزهر وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني للقراءة ، يتضمن 4 فئات رئيسية ، تشمل :منافسة في القراءة بين طلاب المدارس بالتعليم العام والأزهري للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب"المعلم المثقف"، ومنافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية توفير متطلبات رفع وعي المواطن ودعمه ثقافيا، والتي تساهم في بناء شخصية مواطن لديه قدرات ذهنية ومهنية ووعي ليساهم في خطط الدولة التنموية، حيث تسعى الحكومة في تنفيذ استراتيجية بناء الشخصية المصرية ضمن رؤية مصر 2030 التى أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بمواصلة العمل والجهود لتحقيقها.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة حاليا بدعم برامج وأنشطة التوعية وامتدادها نحو القرى والمناطق الأكثر احتياجا كخطوة أولى وأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه بني سويف في الفترة الحالية من دعم كافة الجهود في هذا المجال،والتي بدأت بالفعل في قرى حياة كريمة بمركزي ببا وناصر.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، والوفد المرافق له، الذى ضم كل من: الدكتور أحمد أمان منسق مكتبات مصر العامة، والدكتور عباس سيد مدير المكتبة مصر العامة ببني سيف، والأستاذ أسامة عبد اللطيف مسؤول تدريب وتخطيط بالمكتبة، وذلك لمناقشة وبحث الخطوات والاحتياجات المبدئية المطلوب توافرها لإنشاء فرع لمكتبة مصر بالمحافظة، في إطار المبادرة التي أطلقتها مكتبة مصر العامة لتعميم تجربتها في محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مكتبة بكل محافظة.

وأبدى المحافظ إعجابه بفكرة التعميم التي تسعى إليها مكتبة مصر وأنها مرحلية تبدأ من المدن الكبيرة وتنطلق لتمتد إلى المراكز والوحدات المحلية، مؤكدا على أن الوصول للقرى ودعم الثقافة فيها سيساهم بشكل كبير في تسهيل جهود الدولة لتنمية الريف وتحسين مستوى معيشة المواطن الريفي.

وكلف محافظ بني سويف المكتب الفني ببحث هذه المتطلبات والعمل على توفيرها، والتنسيق مع الإدارات المختصة لتخصيص الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، حيث تم اقتراح موقع بمدينة بني سويف ، موجها بالتواصل المستمر مع المكتبة للتعاون والتكامل بين الجانبين وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من مبادرة مكتبة مصر في تعميم هذا المشروع الثقافي الكبير.

من جانبه استعرض السفير عبد الرؤوف الريدي دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، والدور المحوري في توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، وأهمية الوعي الفكري والثقافي السليم، بهدف نشر الفكر التنويري ومحاربة الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة.