محافظ بنى سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

بنى سويف - هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 29 طالباً وطالبة أوائل الثانوية العامة"رسمي/ Stem /دمج"، وأوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الديوان العام، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية وفي حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد السيد مكي وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وقيادات المديرية والإدارة المركزية ومديري إدارات التعليم والأزهر وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين،حيث قدم الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني، أحمد محمود كبير معلمين بمديرية التعليم، ثم تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم للطالب يوسف أحمد مصطفى بمعهد ببا الأزهرى.

وفي كلمته، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للأوائل من طلبة الثانوية العامة بمختلف نوعياتها وأقسامها وطلاب الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة بني سويف والذين وصفوهم بانهم "زهرة شباب بني سويف "، مطالباً إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التميز خلال مراحل التعليم التالية،مؤكدا أن استمرار النجاح والحفاظ عليه يجب أن يكون هو الهدف في كل المراحل التالية ، خاصة مع اختلاف الظروف والمعطيات بين التعليم الجامعي وما قبله وإن كان هناك تكامل وتجانس بينهما ، موضحا أن النجاح بمفهومه الشامل والأعم أن يستطيع الطالب تحقيق حلمه فيما ينفع به نفسه ووطنه، وأن يكون جاهزا لتجاوز كل التحديات طوال مسيرته التعليمية والعملية بعد التخرج.

كما وجه المحافظ تحية خاصة لأهالي وأسر الطلاب من الآباء والأمهات أولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات،ليصل أبناؤهم لهذا الأداء المتميز واعتلاء منصات التكريم،وتحية موصولة للعاملين في المنظومة التعليمية من المعلمين والإداريين ،لاسيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء الوطن.

من جهته، توجه وكيل وزارة التعليم بالشكر للمحافظ ، لحرصه على تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم والذي سبقه تكريم أوائل الإعدادية ،وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات،خاصة وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق ، موجها الشكر للعاملين بالقطاع وأهالي وأسر المكرمين على جهدهم ورعايتهم لأبنائهم حتى وصلوا لهذا التميز والنجاح.

فيما أعرب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، الشكر لمحافظ بني سويف،لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف بكافة المراحل والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا التكريم بمثابة تكريم للمنطقة ولأسرة العاملين بها، لاسيما أن قطاع التعليم الأزهري يحظى باهتمام ورعاية خاصة من المحافظ، والذي أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، منها الحصول على المركز الأول في تحدي القراءة وتكريم المنطقة بمشيخة الأزهر، لافتا إلى أن الإسلام رفع من مكانة العلم والعلماء وطالب العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها تواضعا وتقديرا ورضا بما يصنع.

وفي ختام الاحتفالية، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأوائل ، وعددهم 29 طالباً وطالبة بواقع 19من أوائل الشهادة (الثانوية العامة "رسمي/ ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا " Stem"والدمج)، و9 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية" علمي / أدبي"مبصر"/ أدبي "كفيف".

وبحسب البيان الوارد من المديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية" ضمت لوحة شرف أوائل( القسم "علمي علوم رسمي ) كل من :أحمد باسم محمد فريد_ إدارة تعليم بني سويف المركز الأول بمجموع (400 درجة)،رُفيدة عبد الرحمن رمضان _إدارة تعليم الواسطى_المركز الثاني بمجموع(399 درجة)،مارلي ماركو سمير فرج _إدارة تعليم بني سويف_ المركز الثالث بمجموع (398.5 درجة) ، وفي القسم العلمي"رياضيات/رسمي" كل من:محمد رأفت محمد محمد _ إدارة تعليم بني سويف_المركز الأول بمجموع(399.5 درجة)،محمد طارق عمر محمد_ إدارة تعليم ناصر المركز الأول مكرر_ بمجموع (399.5 درجة)،محمد جمال شحاتة محمد _ إدارة تعليم الواسطى المركز الثاني بمجموع (399 درجة)،علي حسناين محمد حسناين _ إدارة تعليم بني سويف_المركز الثالث بمجموع (398.5 درجة) ،وفي الشعبة الأدبية"رسمي" كل من :عبد الله عمر محمد أبو الفتوح_ إدارة تعليم بني سويف_المركز الأول بمجموع (380.5 درجة)،زاد أحمد محمد رفعت _ إدارة تعليم بني سويف_ المركزالثاني بمجموع (380 درجة)،يوسف ربيع فاروق حسن _ إدارة تعليم بني سويف _ المركز الثالث بمجموع (379 درجة).

فيما ضمت قائمة أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "Stem" في الشعبة العلمية "علوم" كل من : محسن عادل أبو الوفا مصطفي _المركز الأول بمجموع ( 640.7 درجة) ،أحمد محمود محمد صالح _ المركز الثاني بمجموع ( 636.85 درجة)،جنى أشرف حسن أبوزيد_ المركز الثالث بمجموع ( 636.81 درجة)، وفي الشعبة العلمية "رياضيات" كل من : زياد عمر أحمد عمر محمود _ المركز الأول بمجموع( 645.07 درجة)،سارةمحمود كامل أسعد_المركز الثاني بمجموع (631.69 درجة)،محمد رضا عبد الله عبد الفتاح _ المركز الثالث بمجموع (624.47 درجة).

في حين ضمت قائمة أوائل الثانوية "دمج تعليمي" كل من :محمد جمال الدين عبد الهادي محمد_ إدارة بني سويف_المركز الأول "أدبي " بمجموع ( 390 درجة)،محمد مختار عبد المنعم محمد _ إدارة بني سويف _ المركز الثاني "أدبي" بمجموع ( 374 درجة) ،كيرلس دميان أنيس مسعود _ إدارة الواسطى_ المركز الثالث "أدبي" بمجموع ( 355 درجة)

بينما ضمت قائمة أوائل الثانوية الأزهرية : 3 طلاب أوائل الشعبة العلمية وهم :محمد سيد حسين محمود/معهد سمسطا_المركز الأول"بمجموع (639درجة) بنسبة ( 98.31%)،أحمد رمضان أحمد محمد /معهد سمسطا_ المركز الثاني بمجموع (635 درجة) بنسبة ( 97.69%)، سمية سالم إسماعيل محمد /معهد ف/ اهناسيا المدينة_ المركـــز الثالث بمجموع (634درجة) بنسبة ( 97.54%)، و3 طالبات أوائل الشعبة الأدبية "مُبصر" وهن :بسملة أحمد عدلي محمد /معهد ف/ الشقر التابع لإدارة الفشن _ المركز الأول بمجموع (587درجة) بنسبة ( 93.17%) ،غادة عيد سيد عثمان /معهد ف/ طواب_التابع لإدارة الواسطى _المركز الثاني بمجموع (586درجة) بنسبة ( 93.02%)،نورهان حسن سعد محمد/معهد ف/ الميمون_ التابع لإدارة الواسطى _المركز الثالث بمجموع (585درجة) بنسبة ( 92.86%) ، و3 طلاب أوائل الشعبة الأدبية " كفيف" وهم:يوسف رفعت مصطفى طلب /معهد سمسطا _ المركز الأول بمجموع (473درجة)بنسبة ( 75.31%)،معاذ أيمن رمضان إبراهيم/معهد بني سويف_ المركز الثاني بمجموع (440 درجة) بنسبة ( 69.84%)، يوسف جمال سيد سليمان /معهد دشطوط /سمسطا _ المركز الثالث بمجموع (392درجة) بنسبة ( 62.22%).