محافظ المنوفية يلتقى رئيس الجامعة لتعزيز أوجه التعاون المشترك

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في تحقيق خطط التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء قدم محافظ المنوفية التهنئة لرئيس الجامعة بإحرازها تقدماً في التصنيفات النوعية بتصنيف شنغهاى الصينى العام وفوز كلية الهندسة الالكترونية بمنوف بالمركز الأول والثالث عالمياً في مسابقة Robocon IDC24 بالهند ، حيث صنفت جامعة المنوفية ضمن أفضل جامعات العالم في 4 تخصصات تشمل مجالات هندسة الاتصالات والعلوم الهندسية والطاقة والرياضيات والعلوم الصيدلية وذلك وفقاً لتصنيف شنغهاى الجديد لعام 2024.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية ، فضلا عن أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الإقتصاد الوطني المحلي والقومي ، مؤكداً دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة.



من جانبه أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ، مشيداً بما يتم تحقيقه على أرض المحافظة من إنجازات ملموسة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية في كافة المجالات المتنوعة.