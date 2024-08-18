محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد.

يأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها المحافظ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن، وبحث عدد من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "الأنصاري"، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، والتواصل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها، مشيداً بالتعاون المثمر بين أجهزة المحافظة ونواب الشعب، مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي في المقام الأول.