محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025

الفيوم ـ رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، ومتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وحسين رجب مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المراكز والمدن ومدير عام أملاك الدولة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 لكل مركز على حدة، مؤكداً علي ضرورة تعجيل إجراءات الطرح والإسناد الخاصة بالخطة، وتسريع وتيرة العمل لإنهاء كل الأعمال في أسرع وقتٍ ممكن لخدمة المواطنين.

كما تابع المحافظ، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً على تسريع وتيرة العمل والقيام بكل الأعمال على الوجه الأكمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات للمواطنين الراغبين في التصالح وتسليمها لهم في أ سرع وقت، وكذا سرعة إنهاء إجراءات التصالح على جميع مستويات النماذج الخاصة بهذا الملف.

كما تابع "الأنصاري"، ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بملفات التقنين بجميع مراكز المحافظة، بنهاية شهر نوفمبر 2024، وفقاً للاشتراطات المقررة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل الملفات، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد، واستغلال كل المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.