اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 12:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع الأعمال المكثفة للنظافة والتجميل وزراعة الأشجار

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:39 ص
محافظ الغربية يتابع الأعمال المكثفة للنظافة والتجميل وزراعة الأشجار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تجميل وزراعة الأشجار بمداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وللحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

 

وأكد الجندي، على تكثيف أعمال النظافة اليومية بكافة المراكز والمدن وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كافة المناطق لإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المحافظة إلى أفضل مستوى من أعمال النظافة مشددا على عدم السماح لعودة مثل هذه المخلفات والتي تتكرر أماكن تواجدها في بؤر معروفة مرة أخرى والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة.


 







محافظ الغربية

حملات النظافة

حملات

حملات التجميل

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة