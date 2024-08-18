محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع النحاس بطنطا

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مستجدات الأعمال في وضع طبقة الأسفلت بشارع النحاس بحي أول طنطا، مشددا على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من الشارع والذي يعد أحد اهم الشوارع الحيوية ويسهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأكد الجندي أن تطوير الشارع جاء لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق مؤكدا ان الشارع يخدم قطاع عريض من المواطنين ويساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات لتسهيل الحركة المرورية .

كما وجه المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والتي تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.