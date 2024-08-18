محافظ الشرقية يحيل مديرة مركز تكنولوجي أولاد صقر للتحقيق.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مديرة المركز التكنولوجي بمركز أولاد صقر للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لتأخر إصدار شهادات البيانات.

ذلك خلال متابعة سير إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أولاد صقر والذي يضم 8 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على خدمات "إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام"، وغيرها من الخدمات دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح وقام بنفسه بمراجعة الأوراق المقدمة منهم، موجهاً بحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وللإهمال والتقصير في العمل والتأخر في تسليم شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء قرر المحافظ إحالة مديرة المركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شدد المحافظ على محمد السواح رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بنطاق المركز والتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن وكذلك توفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.











