محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال تطوير شارع عرابي وتحويله لمتنزه عام

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية وتحويله لمتنزه عام، والتي قامت بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية في الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي المميز للمحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، و لفيف من القيادات التنفيذية و الأمنية.

و خلال الافتتاح، أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أنه تم تطوير الجزيرة الوسطى بشارع عرابي لتصبح متنزه عام، من خلال تشكيل الأرصفة بتركيب بلاط إنترلوك، إنشاء شبكة ري، أحواض زهور، فرش المسطح بالكامل بالنجيل الطبيعي (5000 متر مربع تقريبًا)، تركيب أعمدة ديكورية (34 عمود ديكوري مزدوج)، وعمل رمبات مرور لذوي الهمم و كبار السن أمام المصالح و المرافق العامة، الإضافة إلى توفير أماكن للتنزه والجلوس، مع مراعاة الحفاظ على الأشجار المعمرة بالشارع، علاوة على زراعة أشجار ومزروعات للزينة، مضيفًا أنه تم توريد وتركيب أعمدة ديكورية بطول الشارع وتم الانتهاء من أعمال التطوير.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على عدم إحاطة المتنزه عقب تطويره بأي حواجز من أي نوع، مما يمكن المواطنين من استغلاله في الغرض الذي أنشئ من أجله وحتى لا يعود مأوى للخارجين عن القانون مرة أخرى، وبما يليق بتاريخ الشارع والمنطقة؛ مراعاةً لطبيعته الأثرية وحفاظًا على الوجه الجمالي له.

ووجه "أكرم" بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمتنزه، ووضع سلات لإلقاء المهملات، بجانب تطوير المناطق المحيطة بالمتنزه، ووضع تصور كامل لتطوير الشارع بشكل عام.

وتناشد محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير بالشارع وعدم إلقاء المخلفات والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

