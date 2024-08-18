محافظ الإسماعيلية يشهد العرض المسرحى "جواز طاهر" لفرقة نجوم مصر لذوى الهمم

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس السبت، العرض المسرحي "جواز طاهر"، لفرقة نجوم مصر لذوي الهمم، بمكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، الدكتور حسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس للدراسات الأفروأسيوية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، لبنى زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية الذين حرصوا على مشاهدة العرض.

يدور العرض المسرحي "زواج طاهر"، حول معاناة ذوي الهمم وعائلاتهم من نظرة المجتمع، وعدم الاهتمام برعايتهم وتأهيلهم تعليميًّا، والمشكلات الاجتماعية التي تواجههم في حياتهم اليومية، بجانب تسليط الضوء على أهمية دمجهم في المجتمع، وضرورة الاستفادة من طاقتهم ومواهبهم وإشراكهم في المجتمع.

وفي كلمته، قدَّم محافظ الإسماعيلية التحية للقائمين والمشاركين في العمل، وعلى رأسهم المشاركين من ذوي الهمم، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهودهم لرعاية أبنائهم من ذوي الهمم، وكذلك الحضور لحرصهم على المشاركة وتشجيع أعضاء فريق نجوم مصر لذوي الهمم.

مضيفًا، تبذل الدولة المصرية جهودًا عظيمة لرعاية ذوي الهمم منذ عام 2016، من خلال المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لضمان دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقتهم ومواهبهم في كافة المجالات.

مختتمًا، أشيد بهذا العرض الرائع الذي استطاع توصيل فكرته بكل وضوح للمشاهد، وأتمنى تكرار مثل هذه العروض التي يشارك بها ذوي الهمم، للاستفادة من طاقتهم الهائلة.

ومن الجدير ذكره، أن العرض المسرحي "زواج طاهر" من تأليف أحمد نجم، وإخراج محسن الضعيفي، وبطولة عليا فريد، مصطفى مطر، حبيه نجم، وإسلام متولي، وإشراف عام أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

