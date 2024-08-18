محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد نقابة الفلاحين وأعضاء المجلس الأعلى للزراعة

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه وفد نقابة الفلاحين وأعضاء المجلس الأعلى للزراعة؛ لبحث ومناقشة سُبل دعم ومساعدة المزارعين بالمحافظة، بحضور الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، نقيب فلاحين الإسماعيلية، عضو المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين، نقيب فلاحين القصاصين، نقيب فلاحين أبوصوير، نقيب فلاحين التل الكبير، نقيب فلاحين القنطرة غرب، وأمين عام نقابة الفلاحين بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة آلية العمل بالنقابة، ومجالات خدمة الفلاحين بالمحافظة، بجانب التعرف على مجالات عمل المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين في خدمة العملية الزراعية والفلاح بمحافظة الإسماعيلية، والمبادرات التي قامت بها نقابة الفلاحين والمجلس الأعلى للزراعة.

بداية بمبادرة "ازرع" التي تهتم بالمحصول الاستراتيجي الأول لمصر "القمح"، بداية من عملية تسليم تقاوي القمح للمزارعين بنصف ثمن بيعها في الوزارة، بجانب عرض تجربة الحقول الإرشادية التي أدت إلى وجود وفرة كبيرة في الإنتاجية عن محصول المحافظة في السنوات السابقة.

كما تم عرض مشروع "مبادرة احلم" لتربية المواشي التسمين والعشار و الحلاب، لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في استقرار أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، وأوصى محافظ الإسماعيلية بعقد اجتماع مع ممثلي وزارة الزراعة، البنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري لتيسير حصول المزارعين بالإسماعيلية على تلك المشروعات المنتجة، بجانب عرض مبادرة "باب رزق"، والمطروحة من قِبَل البنك المركزي المصري، والتي تستهدف صغار الفلاحين وأسرهم.

كذلك تم عرض ومناقشة بحث سُبل التعاون المثمر بين محافظة الإسماعيلية ونقابة الفلاحين، مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بأبوسلطان، لتوفير كافة منتجات الشركة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطن البسيط، بجانب عرض مشروع "القرية المنتجة"، والمتمثل في وجود قريه بكل مركز يطبق بها هذا المشروع على 50 صوبة زراعيه لتوفير كافة الخضروات وبأسعار تنافسية في متناول المواطن البسيط.

علاوة على عرض ومناقشة تفعيل دور المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين، في عقد الاجتماعات الأسبوعية بالمراكز والمدن، ودراسة حضور المحافظ جزء من تلك الاجتماعات علي الطبيعية مع الفلاحين، أثناء طرح مشاكلهم على المسؤولين.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية أهمية دور الفلاح المصري، في توفير الأمن الغذائي، كما أثنى على دور الفلاح المصري، وأوصى بضرورة أن تتصدر محافظة الإسماعيلية تصدير الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وعلى ضرورة إشراك الفلاحين في السياسات التي تخص مستقبل زراعتهم.

