اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك.. صور

الأحد، 18 أغسطس 2024 03:30 م
محافظ الإسماعيلية يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك.. صور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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زار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مطرانية الأقباط الكاثوليك "الكنيسة الفرنساوي" بالإسماعيلية وتوابعها، بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، وكان في استقباله الأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

وخلال اللقاء، تم تناول ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا العامة التي تخص المجتمع الإسماعيلي، والتي يأتي على رأسها التعليم، الصحة، الزراعة، والنظافة العامة.

كما تطرق اللقاء، لمناقشة أهمية المشاركة المجتمعية، وتحمل كل مواطن مسئوليته الاجتماعية تجاه مجتمعه المحلي، بجانب التأكيد على أهمية بث قيم الجمال والفن خاصة للأطفال، عن طريق الاهتمام بحصص التربية الفنية بالمدارس.

وفي ختام اللقاء، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، على حسن وحفاوة الاستقبال، ومن جانبه وجَّه الأنبا بولا الشكر للواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على الاهتمام بقطاع النظافة العامة والتطوير والتجميل، وهو ما ظهر بوضوح في أعمال تطوير شارع عرابي.

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