محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 97.3%

الإسكندرية -جاكلين منير - أحمد الزغبى

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) بنسبة نجاح 97.3 % عن الدورين الأول والثاني.



وأشار الدكتورعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 17603 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين بالدور الثاني 14296 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين في امتحانات الدور الثاني 11193 طالبًـا وطالبة.