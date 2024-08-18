اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 97.3%

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:36 م
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 97.3% الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية
الإسكندرية -جاكلين منير - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) بنسبة نجاح 97.3 % عن الدورين الأول والثاني.


وأشار الدكتورعربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ  17603 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين بالدور الثاني 14296 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين في امتحانات الدور الثاني 11193 طالبًـا وطالبة.







أخبار الإسكندرية

امتحانات الشهادة الاعدادية

الدور الثاني

الفريق أحمد خالد حسن

محافظ الإسكندرية

التربية والتعليم

أخبار اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة