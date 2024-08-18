محافظ الأقصر يتفقد مشروع رصف الطرق وزراعة الأشجار بأحياء المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، جولة لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لإنهاء المشروعات، وفق الجداول الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية الموسعة بكل مواقع العمل.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال رصف نجع العوايرين بمنطقة حي المطار بطول (1) كم تقريباً، مشدداً على اختيار أجود الخامات ودك طبقة السن جيداً، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية التي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابع محافظ الأقصر، جهود زراعة الأشجار بمنطقة منشاة العمارى، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع بأشجار الزينة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة، والتقى بعض المواطنين بمنطقة منشاة العماري واستمع إلى شكاواهم بشأن ضعف المياه ورفع كفاءة الإنارة ودخول الصرف الصحي بالمناطق المحرومة وتوفير مدرسة ثانوي تجاري لخدمة الأهالي بالمنطقة، وعلى الفور وجه بحلها، لافتا إلى تغطية الترعة بالجزء المتبقي بدءًا من نجع العرب وصولا حتى محور اللواء سمير فرج.

واستكمل محافظ الأقصر، جولته بحي شمال تحديداً بمنطقة نجع الطويل مروراً بنجع الدقاديق وميدان العماري وشارع المركز الحضري للمرأة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء بالجزر الوسطى، كما تفقد أعمال إنشاء مبنى المجلس الشعبي المحلي، وتفقد بازارات معابد الكرنك، ومشتل الإدارة العامة للحدائق والبساتين مشيراً إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منهم، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث شارك في الجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، والدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالاقصر، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.



جولات محافظ الأقصر لمتابعة زراعة الأشجار



لقاء المحافظ مع المواطنين خلال جولاته على المشروعات



جولة المحافظ على بازارات الكرنك