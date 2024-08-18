مجلس "المتحدة" وأبطال أولمبياد باريس يتفقدون منطقة الحفلات بمهرجان العلمين

كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير كريم عبد العزيز

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، أن أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقومون بجولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة.

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في مهرجان العلمين الجديدة.



جانب من الجولة



احمد الجندي في جولة مع وزير الرياضة



اشرف سلمان رئيس مجلس أدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ومحمد يحيي رئيس المتحدة الرياضية



جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس



علم مصر وشعار الاولمبياد