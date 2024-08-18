لماذا لا تحاكم شريكة سفاح التجمع في قضية واحدة.. التحقيقات تجيب

كتب أحمد حسنى

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، محاكمة شريكة سفاح التجمع فى اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية لماذا لم تحاكم شريكة السفاح معه في ذات القضية، وتم محاكمتها في قضية منفصلة.

تحقيقات النيابة كشفت أن شريكة سفاح التجمع ليست شريكته فى جرائم القتل، ولكنها قامت بجلب الفتيات له وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، من دون علمها بجرائم القتل، وعليه تمت إحالتها بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والاتجار فى البشر بجلب الفتيات للرجال بمقابل مالي تتحصل عليه. وفي السطور التالية معلومات عن شريكة سفاح التجمع:.

- المتهمة تم القبض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع أمام النيابة.

- سفاح التجمع اعترف على السيدة.

-النيابة وجهت تهمة الاتجار فى البشر.

- النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة العمل فى الأعمال المنافية للآداب.

- المتهمة اعترفت بعرض الفتيات على سفاح التجمع.

- المتهمة أرسلت الفتيات للسفاح مقابل مبالغ مالية

وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.

وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.