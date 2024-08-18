كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام نايل سيتي

كتب سيد الخلفاوى

شهد كورنيش النيل بالقاهرة، كسر ماسورة مياه أمام نايل سيتي بحي بولاق أبو العلا، حيث أشرف اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أعمال إصلاح الكسر بحضور قيادات شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وفى سياق آخر، كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 8 طلاب بمنحهم شهادات تقدير وأجهزة هاتف محمول تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز .



وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتظر من أبناءها الكثير، والدولة تضع على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم هو بمثابة تقدير لتفوق أبناء محافظة القاهرة، موجهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين.