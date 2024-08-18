اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:54 ص
قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون خلال اليومين الماضيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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