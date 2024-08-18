فايننشيال تايمز: قطاع السياحة فى مصر أثبت قدرته على الصمود

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أكد موقع "فايننشيال تايمز" Financial Times، أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة والتي لم تعد موجودة سياحياً، مؤكداً على أن مصر هي التي أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة.

ونقل الموقع - في تقرير تحت عنوان "شركة توي.. تستهدف المزيد من العطلات خارج أوروبا مع ازدهار الطلب على الرحلات الطويلة" - تصريحات "سيباستيان إيبل" رئيس مجلس إدارة مجموعة Tui العالمية، أن المجموعة تستهدف التوسع في تنظيم رحلات سياحية لوجهات خارج أوروبا لقضاء العطلات بها وذلك لتلبية طلب المسافرين الذين يسعون إلى القيام برحلات إلى المقاصد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أظهرت البيانات الجديدة أن الرحلات الطويلة تحظى بإقبال ملحوظ من المسافرين.

وأشار رئيس مجموعة Tui إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية بقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن هناك عدد من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير بينها مصر.