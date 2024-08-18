غدا آخر موعد للتقديم إلكترونيا بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

يواصل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية، استقبال الطلاب وأولياء الأمور لإتمام إجراءات التنسيق مع إمكانية دفع المصروفات بعد ثلاثة أيام، وينتهي التقديم إلكترونيا غدا الاثنين 19 أغسطس الجاري لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وشهد مكتب التنسيق إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور اليوم الأحد 18 أغسطس.

ويعمل مكتب التنسيق يوميًا من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهرًا على مدار أسبوع كامل، لاستكمال مراجعة أصول الأوراق وتحصيل القسط الأول من المصروفات، بينما يتم التقديم إلكترونيا.

كما تُعلن نتائج القبول يوميًا، ويتعين على الطلاب التوجه إلى مكتب التنسيق في مبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بعد الإعلان عن النتائج على الموقع الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تسعى لتقديم تجربة تنسيق متكاملة وداعمة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على مكتب التنسيق يدل على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لتنوع برامجها و تخصصاتها التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح "مندور"، أن الجامعة تهدف إلى تقديم عملية تنسيق مريحة وسلسة، مع تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

في نفس السياق، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، إلى أهمية التنسيق الفعّال بين الأقسام لضمان سير العمل بسلاسة.

وبيّن عادل حسن أن فترة التقديم الالكتروني للطلاب الثانوية العامة والأزهرية تنتهي 19 أغسطس في تمام الساعة الثانية ظهراً، بينما تمتد فترة التنسيق للشهادات المعادلة الأجنبية والعربية حتى 24 أغسطس.

وأضافت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن المكتب يقدّم الدعم الفني اللازم للطلاب ويقوم بمراجعة دقيقة للبيانات لضمان سير عملية التقديم بسلاسة.

وأوضحت الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن المكتب يتولى مراجعة أصول الأوراق ودفع القسط الأول من المصروفات، مشددةً على أن الترشيح يصبح لاغيًا في حال عدم حضور الطالب خلال ثلاثة أيام عمل.

فيما أضاف الدكتور تامر حسنين، المشرف على التنسيق الإلكتروني، أن النظام الإلكتروني للتقديم يعمل بكفاءة ويُسهم في تسهيل الإجراءات، معربًا عن تقديره لتفاعل الطلاب الإيجابي ومستعدًا للإجابة عن أي استفسارات قد تطرأ خلال الفترة المتبقية من التنسيق.