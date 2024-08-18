عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على منازل الفلسطينيين بالخليل

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية ، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، مضيفة أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في حارتي جابر والحصين بالبلدة القديمة من الخليل جنوبي الضفة الغربية ، فيما اقتلع مستعمرو "سوسيا" الليلة الماضية أكثر من 20 شتلة زيتون في منطقة أم نير بمسافر يطا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ، ترافقها جرافة عسكرية، وسط انتشار القناصة على أسطح المنازل، وأقدمت على تخريب البنية التحتية في أزقة وشوارع المخيم، ودمرت أعمدة كهرباء، ومداخل محال تجارية، وخربت صرح الشهداء وسط المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة حارات وأقدمت على إحراق وإزالة الشوادر المعلقة التي تغطي أزقة وساحات المخيم.