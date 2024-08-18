ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرتين منفصلتين بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرتين الأولى بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة، بسبب مشادة كلامية نتج عنها إصابة مدرس بطلق نارى، والمشاجرة الثانية بدائرة مركز شرطة دار السلام، نتج عنها إصابة 2 إحداهما بطلق نارى، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين الأول من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بين طرف أول "علي ع ع ح 35 سنة مدرس مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفي طما المركزي.

وبين " طرف ثان " أحمد ع ا خ 70 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب، وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته علي إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات مالية.

والبلاغ لثانى بدائرة مركز شرطة دار السلام بين طرف أول "خلف ه ا ع 33 سنة عامل، ونجلة عمومته ريهام ح ا ع ا 15 سنة لا تعمل مصابه " بطلق ناري بالظهر من الناحية اليمني " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي الحديد.

وبين " طرف ثان يوسف ع ا م 30 سنة عامل مصاباً "بجرح قطعي بالرأس "، ونجل عمه جابر ع ا م 29 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الأول " عصا شوم " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها سلفاً، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم تحرير محضرين منفصلين بالواقعتين، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعتين.