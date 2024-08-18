اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:30 ص
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ضبط 5 أطنان دقيق مدعم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 أطنان دقيق (أبيض ، بلدى مدعم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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