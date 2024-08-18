ضبط 10 أطنان سماد وأعلاف مجهولة المصدر بحملة تفتيشية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 7 أطنان سماد و3 أطنان ردة جميعها سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالصالحية الجديدة.

كانت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة، قد شنت حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر رقم 2849 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل مبيدات زراعية لحيازته 7 أطنان سماد مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرة. ومحضر رقم 2850 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل أعلاف لحيازته 3 أطنان ردة مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها.

كما تم تحرير محضر رقم 2851 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل بقالة لحيازته منتجات منتهية الصلاحية. ومحضر رقم 2852 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل جزارة لعدم إعلانه عن الأسعار.