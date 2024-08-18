اليوم السابع
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ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب بالقاهرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:29 ص
ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب بالقاهرة ضبط كيان تعليمي وهمي_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى بالقاهرة "بدون ترخيص" بقصد النصب والىحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات واستمارات التسجيل والكتب التدريبية "خاصين بالكيان"- إعلانات مطبوعة )، وأقر بىرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.







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