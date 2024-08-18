ضبط كميات من الدقيق المدعم والسلع التموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز إطسا وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع 12 شيكارة دقيق مخابز زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 600 كجم قبل بيعهم في السوق السوداء، ومحضر حيازة وعرض مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ولفت وكيل الوزارة إلي أنه شدد علي ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

