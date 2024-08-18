"صحة بني سويف" تختتم مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة فى بنى سويف، احتفالا لختام مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمنفذ من هيئة "جون سنو"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك فى الاحتفالية بمدينة بنى سويف.

حصر اللقاء الدكتور محمد جبر معاون محافظ بنى سويف بالإنابة عن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور حاتم الشاذلى مدير التدريب بالمشروع، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، والقمص ارميا عبده مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بايبارشية بنى سويف، والدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وجدى سعد مدير مشروع جونسنو ببنى سويف، ومديرى الإدارات الفنية والصحية وفرق تنظيم الأسرة، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومنهم شركة تيتان، ومصنع ايمسا، والمجلس القومى للمرأة، ومؤسسات نهضة بنى سويف، وراعى مصر، ومصر الخير.

ووجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الشكر للحضور خلال الكلمة مؤكدة على أهمية مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "جونسنو" والذى تم إطلاقه داخل المحافظة على مدار 6 سنوات، والإنجازات التى حققها المشروع، حيث تضمن المشروع تدريب جميع الأطباء والممرضات من أقسام النسا بالمستشفيات الحكومية على تركيب اللولب أثناء الولادة القصيرية، وبعض الأنشطة الأخرى التى تم من خلالها رفع كفاءة فرق عمل تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية المختلفة.

وأكد الدكتور حاتم الشاذلى مدير التدريب بالمشروع على أهمية التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لتنفيذ أنشطة المشروع المختلفة على مدار السنوات الماضية.

ونقل الدكتور محمد جبر معاون المحافظ تحيات وشكر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف للحضور، مشيرًا إلى أهمية مشروع تنظيم الأسرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية فى إطار تنمية الأسرة المصرية.

وقام وجدى سعد مدير المشروع بالمحافظة باستعراض أهم إنجازات المشروع داخل المحافظة على مدار السنوات الماضية، ومنها تدريب الممرضات على مشاركة المهام، وإعداد كوادر تدريبية من الأطباء والممرضات، وصيانة وإعادة تشغيل سيارات العيادات المتنقلة لسهولة الوصول إلى المناطق المحرومة وخدمة المواطنين، وتجهيز مراكز تدريب عملية ونظرية، وتدريب رجال الدين الإسلامى والمسيحى للمشاركة فى التوعية المجتمعية للسيدات بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إصدار دليل رسائل صحية الموحدة لاستخدامه من قبل فريق التوعية المجتمعية لتوصيل الرسائل الصحية الصحيحة إلى مختلف فئات المجتمع.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم شركاء النجاح من قبل إدارة المشروع، وفرق تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات.