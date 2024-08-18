صاحب كيان تعليمى وهمى: أوهمت الضحايا بشهادات لغة إنجليزية تساعدهم على العمل

كتب سليم على

أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم أدار كيانا تعليميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات فى مجال اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية تساعد على العمل فى شركات كبرى ، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بداخله على عدد من الشهادات إستمارات تسجيل بيانات وكتب تدريبية خاصين بالكيان ، مطبوعات دعائية ، ودفتر تحصيل نقدية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات لتحقيق مكاسب مالية.



وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية فى القاهرة ، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.



