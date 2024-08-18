اليوم السابع
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شهيدان و9 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حمد شمال خان يونس بغزة

الأحد، 18 أغسطس 2024 01:33 م
شهيدان و9 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حمد شمال خان يونس بغزة خان يونس فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهيدان و9 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حمد شمال خان يونس فى قطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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