سارة سمير: "أنا طماعة شوية وعاوزة أعمل تاريخ ماحدش يعرف يكسره ورايا"

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت بطلة الأولمبياد سارة سمير، إن حلمها بأن تحصل على الميدالية الذهبية، لن يؤثر على سعادتها بالميدالية الفضية، مضيفة أن لعبة رفع الأثقال في الإسماعيلية كانت شبه منعدمة، فكانت هي فقط تمارسها.

وأضافت خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة و ON TIME SPORT، أنه بعد ميدالية نانجينج 2014 بدأت تظهر اللعبة بعد حصولها على ميدالية ذهبية، بعدها ريو، اهتم الإعلام أصبح نصف المنتخب من الإسماعيلية حيث بنات أيضا.

وتابعت: "لما شافوني حبوا الرياضة وبقى في كل بيت الأطفال كلهم بيلعبوا رياضة، دي حاجة فرحتني وادتني دافع"، مردفة: "الحمد لله عندي دافع إني ديما أبقى أحسن حتى لو جبت الدهب ببقى عاوزة أجيب تاني عشان أعمل تاريخ، أنا طماعة شوية وعاوزة أعمل تاريخ محدش يعرف يكسره ورايا".



يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.