رفع 45 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة فى حملات نظافة بقرى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملات نظافة نجحت في رفع 45 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة في قرى حاجر أبو دغار وحاجر أو قليعي والسلام، وذلك إستمراراً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالقرى والمدن والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقا لتعليمات علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وفي هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بحملة نظافة بالقرية، واستهدفت الحملة طريق كوبري على جرب وطريق حاجر أبو قليعى، وطريق حاجر أبو دغار، وطريق بنزينة المشروع حتي عزبة جاد، حيث تم رفع 35 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وذلك تحت إشراف رئيس قرية السلام ومدير الحملة بالمركز، ومشرفي النظافة ومعدات المركز.

فيما قامت إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بتنفيذ حملة نظافة داخل مدينة أرمنت الوابورات وأعمال قص وتهذيب الأشجار، حيث تم رفع 10 أطنان من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى المدينة.

وأكد على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، على الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، مضيفاً إن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكداً على مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومى، وتحت إشراف مدير المرافق ومشرفي النظافة والتجميل ومعدات المركز.



جانب من رفع أطنان المخلفات فى قرى أرمنت



حملات النظافة والتجميل بمدينة أرمنت



حملات نظافة وتجميل بقرى مدينة أرمنت



رفع 45 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة في حملات نظافة بأرمنت