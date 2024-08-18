رفع 300 طن قمامة خلال حملة نظافة مسائية مكثفة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وغير المرخص، فقد قامت حملة برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى ،بمنع حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية على قطعة أرض بمساحة 120 مترا ، وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية جرفس أزالت شدة خشبية لإنشاء أساسات خرسانية على قطعة أرض داخل الحيز العمراني للقرية بمساحة 175 مترا، كما قامت وحدة منشأة بني عتمان، بمنع تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة (قيراط)، عبارة عن حفر وشدة خشبية لإنشاء أساسات ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولفت رئيس المركز إلى أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس، ورفع مخلفات سوق السبت، برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى ،بالإضافة إلى متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، كما أوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية قامت برفع 294 طنا قمامة و6 أطنان أتربة من المدينة والقرى.