حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس 8 فى الإسكندرية اليوم

‏‎ الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية ، قافلة طبية مجانية، حيث تقام يومي 18 و19 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط ، و‏‎أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، قافلة طبية بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط، كما تقام أيضًا يومي 20 و21 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط، بينما تقام قافلة طبية بوحدة بنجر 14 يومي 25 و26 أغسطس بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتختتم مديرية الصحة شهر أغسطس بقافلة طبية يومي 27و28 أغسطس بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.