حملات مكبرة من تموين الفيوم لضبط الأسواق.. وتحرير 2526 محضرا متنوعا خلال شهر

الفيوم رباب الجالى

شهدت محافظة الفيوم، خلال الأسابيع الماضية حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، شملت الحملات الأسواق والسوبر ماركت، ومنافذ البيع، بالإضافة إلي الرقابة علي منافذ توزيع السلع التموينية من خلال فروع جمعيتي وبدالين التموين بمختلف مراكز وقري ومدن المحافظة، وحررت الحملات الآلاف المحاضر وضبط كميات كبيرة من مختلف السلع الفاسدة أو المقلدة لعلامات تجارية شهيرة بالإضافة إلي ضبط كميات من السلع الفاسدة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الحملات التموينية المستمرة هي ضرورة لضبط السوق مؤكدا أنه لابد من تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تابع بدقة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال تقارير قدمها له سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، قامت بتحرير 2526 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر يوليو الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية"، منها 1670 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 856 محضراً متنوعاً، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وعدم وجود فواتير، وكذلك انتهاء الصلاحية، والعمل بدون ترخيص، وبضائع مجهولة المصدر، وتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 33 طناً و450 كجم دقيق بلدي، و118 كجم دواجن وأسماك، و654 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة، كما تم ضبط 2498 كيس مكرونة، و2582 زجاجة زيت مجهولة المصدر، وعدد 1600 كجم زبدة، وعدد 1191 شيكارة أسمدة زراعية، و7482 علبة سجائر مجهولة المصدر، و160 عبوة أدوية بيطرية، وضبط 96 عبوة مأكولات للأطفال، و45 علية عصائر، و12543 عبوة بقالة، و2822 كجم سكر، و191 علبة بويات ودهانات، و41 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و29 شيكارة نخالة، و26 عبوة منظفات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الحملات التموينية