حملات تموينية مكثفة في شمال سيناء لمراقبة الأسواق والحد من المخالفات

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين شمال سيناء حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع قسم مباحث التموين، وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتعاون مع قسم مباحث التموين بجولة تفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومطاعم السوبر ماركت.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر واحد لسلع غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المخالفين على النيابة.

شملت الحملة المرور على المخابز البلدية في مدينة العريش لمراجعة أرصدة الدقيق وضمان الالتزام بالأوزان المحددة، كما قامت حملة مشتركة بين الأجهزة الرقابية بالمديرية، قسم مباحث التموين، مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري بعملية تفتيشية على الأسواق والمخابز ومحلات الدواجن والجزارة والسوبر ماركت، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى محضرين لإعدام كمية من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت الأجهزة الرقابية في إدارة تموين مدينة الحسنة بزيارة الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وسوبر ماركت لمتابعة توافر السلع وضمان الالتزام بالأسعار، أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.