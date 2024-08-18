حبس أب متهم بالتسبب فى وفاة نجله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة مشتول السوق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد حسين، حبس عامل زراعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجله الطفل والتسبب في وفاته والتخلص من جثته بمياه مصرف بمركز مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق من ربة منزل ووالدها، أبلغا بغياب نجلها "مالك م ال" 7 أعوام، ووجود شبهة جنائية في الغياب.

بالفحص تبين أن والد الطفل المدعو "م ال" 31 عاما، عامل زراعي، وراء الواقعة، وأن الأب المتهم منفصل عن والدة الطفل، حيث كان الأب يسعى لتأديب نجله المجني عليه إثر تشاجره مع شقيقته الصغرى، فتعدى على نجله بالضرب بيده فسقط الابن المجني عليه مغشيا عليه فوضعه الأب داخل جوال وتخلص منه في مصرف، وتم انتشال جثة الطفل المجني عليه، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2192 لسنة 2024 إداري مركز مشتول السوق، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.