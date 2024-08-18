حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور لحبل المشنقة

كتب بهجت أبو ضيف

يعتقد البعض، أن عقوبة الإدلاء بالشهادة الزور، في أي قضية، مقابل حصوله على مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى، هي الحبس، إلا أن الذي يجهله الكثير، أن هناك حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور للإعدام.



قانون العقوبات المصري، نص على تلك الحالة التي يعاقب فيها شاهد الزور بالإعدام، حيث نصت المادة 295 من القانون، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة، الحكم على المتهم، يعاقب من شهد عليه زوراً، بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.



كما نصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.