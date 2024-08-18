جامعة المنوفية تكرم الطلاب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

المنوفية - محمد فتحى

نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بجامعة المنوفية حفلا لتكريم للطلاب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي المشاركين في مبادرة إختار حياتك وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة إيمان شكر منسق عام الصندوق بالجامعة والدكتور وليد عبد الظاهر المشرف العام على البرامج الوقائية بالمحافظة.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن تكريم الطلاب المتطوعين في البرنامج التدريبي إختار حياتك يأتي ضمن سعي الجامعة إلي تشجيع الطلاب علي ممارسة العمل العام والتطوعي لخدمة المجتمع ومشاركة الطلاب في جملات مكافحة الوقاية من خطر الإدمان وتعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها ونشر الوعي بخطورة الإدمان بين افراد المجتمع.

كما أشاد رئيس الجامعة بأهداف البرنامج والمبادرات التي بدورها قد ساهمت في تأهيل قيادات شبابية من طلاب وطالبات الجامعة ودورهم البارز في صد الشباب عن سبل الإدمان والتعاطي إلى جانب دورهم كسفراء للنوايا الحسنة فى المجتمع الخارجى ونشر الوعي بين فئات المجتمع من خلال تنظيم حملات التوعية بمخاطر الإدمان.

وأشار الدكتور صبحي شرف إلى أن البرنامج التدريبي قد قام بعدة مبادرات توعوية خلال فترة التدريب وتنظيم حملات اعلامية وارشادية داخل الكليات والمدارس ومراكز الشباب بمحافظة المنوفية وذلك من خلال المشاركة التفاعلية في قوافل حياة كريمة وورش عمل متخصصة في ممارسات العمل الجماعي والتطوعي بهدف نشر الوعي بخطورة الإدمان على الفرد وبناء المجتمع وتوعية الشباب بأهمية تجنب التعاطي والبعد عن الوسائل المؤدية للإدمان.

وأضاف الدكتور ناصر عبدالبارى أن المبادرة سعت إلى تكوين فريق عمل تطوعى ضمن برنامج الوعى المجتمعى بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى، بهدف تأهيل مجموعة من الطلاب المتطوعين من خلال ورش عمل تدريبية على ممارسة العمل المجتمعى ومهارات التواصل والاتصال وإدارة الذات والتأثير، وكيفية العمل وفق معايير بناء فريق العمل والكيان المؤسسى، بجانب تأهيلهم لوسائل تنظيم وتخطيط الحملات الإعلامية المجتمعية والبيئية.

كما اوضحت الدكتورة إيمان شكر منسق عام الصندوق بالجامعة إلى تدريب الطلاب من خلال الورش التدريبية التي شارك فيها عدد من المتخصصين فى التدريب المجتمعى بالصندوق، منهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى حسين المشرف العام للبرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور عطية محمد الجمل مسئول التدريب والتأهيل بالصندوق فرع المنوفية وعدد من شباب المتطوعين.

هذا وقد تضمن الحفل تقديم شهادات تكريم لعمداء ومنسقي الكليات المشاركة في فاعليات البرنامج التدريبي بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالجامعة والطلاب المتطوعين بكليات العلوم والتربية والتمريض والاعلام وتكريم أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، كما قام نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسليم درع الجامعة لصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية.



