تنفيذ حلم التغطية الصحية بأسوان.. اجتماعات بالمنتفعين للتأكد من رضائهم عن الخدمة

أسوان- صلاح المسن

تعمل أجهزة الدولة المصرية علي تنفيذ رؤية القيادة السياسية للوصول الى حلم التغطية الصحية الشاملة، ومحافظة أسوان أحد محافظات المرحلة الأولي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي علي مشارف التشغيل الرسمي والكلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم دخول عدد كبير من المستشفيات ومراكز طب الأسرة علي مستوي محافظة أسوان ومن المقرر أن تقدم إضافة قوية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة أسوان ،

وتقدم مستشفيات النيل بادفو والرمد، والصداقة ومستشفي المسلة بمدينة أسوان، خدماتهم الطبية لمرضي محافظة أسوان ويوجد بمستشفي المسلة، وحدة غسيل كلي مزودة بأفضل أجهزة الغسيل الكلوي لخدمة المجتمع الاسوانى، كما يتم تفعيل المتابعة التنفيذية للمستشفيات ومراكز طب الأسرة الجديدة تمهيدا لإنضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتسكين القوي البشرية، كما تنعقد شهريا اجتماعات لجان إرضاء المنتفعين فى مختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بأسوان ويتم سؤال المنتفعين ومدي كفاءة تقديم الخدمة ،للوصول بذلك لحالة إرضاء للمنتفعين والمترددين على الصروح الطبية المتنوعة من خلال تلقيهم للخدمات بالجودة العالية والكفاءة المطلوبة.

كما تقدم لجان إرضاء المنتفعين تثقيفاً صحيا للمرضى بصالة الانتظار بمراكز طب الأسرة ويتم خلالها تقديم نصائح طبية مثل تنظيف الأسنان وكيفية استخدام الخيط الطبى، كذلك أهمية المتابعة الدورية وزيارة عيادات الأسنان كل 6 شهور، والحد من انتشار السلوكيات الخاطئة، وكذلك عقد ندوات مجمعة للسيدات وتناول موضوعات حيوية منها كيفية التعامل مع الامراض المزمنة وصحة الأسنان للاطفال والكبار وغيرها من الموضوعات علاوة علي تنفيذ المبادرات الصحية.

كما يتم شهريا تكريم الموظف المثالي والموظفة المثالية فى مختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما تقوم إدارة مشروع التدريب الإلزامي بفرع الرعاية الصحية بمحافظة اسوان بعقد تدريبات شملت مؤخرا تدريبات ورفع كفاءة التمريض في كافة المنشآت التابعة لفرع الرعاية الصحية بأسوان، و كذلك تدريب تمريض عيادات الطوارئ بالمراكز و الوحدات و الذي يتم طبقا لخطة تدريبية تتضمن ايام نظرية و عملية بنظام المعايشة.

وتدريب أطباء وتمريض الطوارئ بالرعاية الاوليه يأتي تنفيذا لتوجيهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

جدير بالذكر أنه يجري العمل بمشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، علي قدم وساق، وإستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة ، و تم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض لتعظيم وصقل خبراتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على الإنضباط والإلتزام فى العمل والإدارة مما ساهم فى أن يصبحوا على قدر المسئولية ، ويتنافسوا فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أعلى مستوى ، وبالجودة المطلوبة.

وتم تشغيل العديد من الصروح الطبية المعتمدة قوميًا ودولياً، ومؤهله لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل والمرضى الدوليين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وتتواصل الأعمال بمستشفى كوم امبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم ، والمبنى الجديد بطاقة 180 سرير فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، والإنتهاء من كافة الملاحظات والتجهيزات المتعلقة بمستشفى كوم أمبو المركزى حتى يتسنى دخولها الخدمة ، ونقل تبعيهتها للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحظى بالمزايا العديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو الذى يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى.

كذلك مستشفي نصر النوبة بتكلفة تقديرية 335 مليون جنيه، وتقع على مساحة 12 ألف و970 م2، وتصل طاقتها إلى 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة بقوة 72 سرير، والعناية المركزة بقوة 10 آسرة.

في نفس السياق، تجري أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بمدينة دراو، بطاقة 137 سرير، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل.

وشهدت محافظة أسوان، تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، و الخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص.



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حلم التغطية الصحية الشاملة (14)



حلم التغطية الصحية الشاملة (15)



