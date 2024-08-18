تفاصيل فعاليات الأسبوع الثانى من التدريب الصيفى لطلاب الزراعة بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذت كلية الزراعة جامعة قناة السويس، الأسبوع الثاني من التدريب الصيفي لطلاب المستوى الثالث لبرنامج " الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوي" وطلاب قسم المحاصيل - الفرقة الثالثة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابو الدكتور محمد وصفى علوان، عميد كلية الزراعة والدكتور محمد الحماحمى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لإنجاح برنامج التدريب الصيفي، والذي يعكس الجهد الكبير المبذول في ربط الجانب النظري بالواقع الميداني، مؤكداً أن هذه الفعاليات تعزز من مهارات الطلاب وتجعلهم أكثر استعداداً لدخول سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مدى التفاعل والإفادة التي حققها الطلاب خلال أسبوع التدريب، لافتاً إلى أن هذه التجربة تمنح الطلاب فرصة عملية لتطبيق ما تعلموه في قاعات الدراسة، مما يعزز من قدراتهم الأكاديمية والمهنية.

فيما أوضح الدكتور محمد وصفي أن تجربة التدريب الصيفي هذا العام كانت متميزة، حيث استفاد الطلاب من زيارة مختلف المحطات والأقسام البحثية، مما ساهم في تعزيز معرفتهم العملية وتطوير مهاراتهم.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد الحماحمي بالشكر لإدارة محطة بحوث سخا وكافة الأطراف المعنية على حسن الاستضافة والتعاون المثمر، مما أسهم في نجاح فعاليات التدريب الصيفي لهذا العام.

وتم التدريب بتنسيق وتخطيط وتنفيذ من الدكتور محمد البرماوي رئيس قسم المحاصيل الذى رافق الطلاب خلال الزيارة للرد على أى استفسار من الطلاب.

وجاء برنامج الزيارة بإشراف من الدكتور عبد الرحيم أحمد علي منسق برنامج الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوي الذي أوضح أن التدريب جزء أصيل من أهداف البرنامج لإستكمال الجزء العملي للطالب حتى يكون الطالب مؤهلاً لسوق العمل.

افتتح البرنامج بزيارة شركة طنطا للزيوت والكتان بمحافظة الغربية. كان في استقبال الطلاب المهندس إبراهيم الزيات، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد شلبى، مدير العلاقات العامة بالشركة.

و تعرف الطلاب على خطوات معالجة محصول الكتان، مروراً بعمليات الفصل والتعطين و التنشيف، وفصل الألياف، وصولاً إلى التصدير.

كما اطلع الطلاب على كيفية إنتاج الخشب الحبيبي من مخلفات الكتان وفصل الزيوت واستخدام الكسب كعلف للحيوانات.

وشملت فعاليات اليوم الثاني زيارة إلى قسم القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا، حيث كان في استقبال الطلاب الدكتور محمد عطوة، رئيس المحطة، والدكتور محمد عبد الكريم درويش، وكيل المحطة.

وقدم الدكتور عادل هجرس، منسق برنامج تربية القمح، محاضرة تفصيلية حول محصول القمح، و تضمنت الزيارة محطة غربلة تقاوي، حيث اطلع الطلاب على عمليات الغربلة و التنقية والفحص للتقاوي من الحقل حتى وصولها إلى المحطة، ومعرفة كيفية إنتاج درجات التقاوى المختلفة.

وخلال اليوم الثالث تم تنظيم زيارة لقسم الأرز ومركز تدريب الأرز بمحطة بحوث سخا.حيث استقبل الطلاب الدكتور بسيوني زايد، رئيس بحوث، والدكتور تامر فاروق، منسق نقل التكنولوجيا.

وقدم الدكتور تامر فاروق محاضرة حول برنامج الأرز، بما في ذلك الأصناف المحلية والمستوردة، وكذلك الأصناف المبشرة. كما تم عرض حقول إنتاج تقاوي الأرز وفحص عدوى الأمراض في الحقول.

وباليوم الرابع زار الطلاب قسم القطن في محطة بحوث سخا، حيث استقبلهم الدكتور ياسر علي، رئيس القسم، والدكتور صلاح صابر، رئيس الفريق البحثي.

تناولت الزيارة تاريخ القطن وأهميته كمحصول نقدي، وطرق زراعته، وأصناف القطن. وشملت الزيارة أيضاً معهد القطن لعرض عملية تجهيز القطن من الألياف وتعرف الطلاب على طرق المعاملات الصناعية للطحن وفصل الزغب.

واختتم التدريب بزيارة لقسم البقول وقسم العلف في محطة بحوث سخا، حيث استقبل الطلاب الدكتور محمد عباس، رئيس قسم البقول، والدكتور شيرين النحراوي، رئيس قسم العلف.

قدم الدكتور وليد سليمان محاضرة حول البقول وفول الصويا، بينما ناقش الدكتور صفوت حسين والدكتور تامر برامج التربية و العلف. كما تم التعرف على الأصناف الجديدة والتقدم في برامج التربية لمقاومة الأمراض والحشرات.