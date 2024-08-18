تعليم القاهرة: بدء التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية غدا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، اعتباراً من غداً الاثنين، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2023 بجميع مدارس القاهرة، اليوم الأحد.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢.٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٥.١٥% حيث تقدم للامتحان ٣٢٩٢٤ طالب وطالبة حضر منهم ٢٧٣٢١ نجح ٢٣٢٦٥ طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٧٨ % والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠ % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ٩٩ % بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٠.٧٩% .