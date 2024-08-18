تعرف على طريقة الحجز الإلكترونى للكشف بعيادات جامعة المنصورة.. 6 معلومات

الدقهلية شريف الديب

بعد أن تم تفعيل النظام الإلكترونى لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت، فى إطار التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.

وقامت جامعة المنصورة بتشغيل منظومة الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية، لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين، دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنه تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات، والمراكز الطبية، وقد تم تفعيل نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية.

أولا. يتم من خلال تطبيق رقمي للحجز والمتابعة والتي قامت بتنفيذه شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ ومتابعت.



ثانيا. تم تأهيل المستشفيات بالأجهزة الالكترونية اللازمة لتسهيل عملية دخول المرضي، بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر.

ثالثا. تتم عملية الحجز إلكترونيًا على الموبايل من خلال التطبيق نظام الحجز الالكترونى لمستشفيات جامعة المنصورة عن طريق تسجيل برقم البطاقة الشخصية

رابعا. يتم تسديد مبلغ 27 جنيه عن طريق أحد تطبيقات الدفع



خامسا. يتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام ومواعيد الكشف و الإجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية.

سادسا. يتم تحديد العيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية وأيام الحجز، على حسب الاعداد التى قامت بالحجز خلال الأيام ، بعد أن يتم الوصول إلى العدد المحدد يتم الانتقال على الأيام التالية ، وساعد هذا التطبيق فى إنهاء الزحام والتكدس أمام المستشفيات.



النظام الإلكترونى لحجز تذاكر العيادات (1)



النظام الإلكترونى لحجز تذاكر العيادات (2)