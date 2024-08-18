تعرف على الدراسة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من أحدث الكليات بجامعة الإسكندرية وتم فتحها بعد ما كانت شعبة فى كلية التجارة وأصبحت كلية تهتم بدراسة العلوم السياسية والاقتصاد لتخريج دفعات مميزة من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وترشيح الخريجين للمناصب السياسية القيادية.

تهدف الكلية إلى رسالة الكلية النهوض بالمعارف الاقتصادية والسياسية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي وتنمية القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية. أهداف الكلية في ضوء الإدراك الواعي لطبيعة الرسالة التي تضطلع بها الكلية وهى تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية وفقاً لمعايير الجودة والتميز الدولية، وتشجيع البحث العلمي ذي الطبيعة النظرية والعملية على حد سواء في شتى فروع المعرفة الاقتصادية والسياسية، والعمل على تنمية القدرات البحثية وذلك بإعداد أجيال من الباحثين القادرين على متابعة البحث العلمي المتميز والابتكاري .

وتسعى الى تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وذلك من خلال التصدي لحل المشكلات المجتمعية ذات الطبيعة الاقتصادية أو السياسية.

وتقديم الخبرة العلمية والدعم الفني لمتخذي القرار الاقتصادي أو السياسي على النحو الذي يكفل تفعيل السياسات العامة في مجتمعنا ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 5. بناء وتنمية القدرات العلمية والمهارات التطبيقية للعاملين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتقديم الخبرة العلمية والدعم الفني لمتخذي القرار الاقتصادي أو السياسي على النحو الذي يكفل تفعيل السياسات العامة في مجتمعنا ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بناء وتنمية القدرات العلمية والمهارات التطبيقية للعاملين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية من خلال البرامج والدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل.

كما تسعى الى الارتقاء بالوعي السياسي والاقتصادي لدى مختلف قطاعات المجتمع وذلك من خلال برامج التوعية والندوات التثقيفية العامة سواء داخل الكلية أو خارجها أو بالتعاون مع أجهزة الإعلام ولاسيما في القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام والإسهام في نقل المعرفة وتبادلها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وذلك من خلال إيفاد البعثات العلمية، وتنظيم المهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال برامج تبادل الأساتذة والطلاب علي مستوى الجامعات دوليًا وكذا من خلال عقد المؤتمرات العلمية.

وتشجيع النشر العلمي من خلال مجلة للكلية تعمل علي تغطية مختلف فروع المعرفة العلمية الاقتصادية والسياسية، وتشجيع التعاون بين الكلية كمعهد علمي اكاديمي وبين الجهات المعنية في المجالات التطبيقية أو المهنية لربط الدراسات النظرية بالواقع العملي في مجالات الاستثمار والمصارف والاعلام والمحليات والدبلوماسية والادارة العامة والعناية بأبحاث وقياسات الرأي العام لتحليل توجهات الرأي العام بشأن القضايا العامة على النحو الذي يفيد متخذي القرار السياسي أو الاقتصادي ويسهم في اتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط على المستوى القومي.

واستطاعت تخريج دفعات مميزة من الدفعات الاولى واسست قسم اللغة الإنجليزية الخاص بها مع نشأة الكلية عام 2014 بهدف توفير المتخصصين المتميزين في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى القطر المصري والمنطقة العربية والعالم أجمع لكي يسهوا بصورة إيجابية في سوق العمل وفي تطوير البحث والتحليل العلمي في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية بما واكب التطورات العلمية المستحدثة.

ويعتبر برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية يقوم برنامج باللغة الإنجليزية بتوفير متطلبات الالتحاق ببرنامج باللغة برات تعليمية كثيرة ومتنوعة للطلاب الذين يسعون للحصول على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية (أحدهما الخصص رئيسي والآخر فرعي بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية من أجل إعداد

ووضعت جامعة الإسكندرية قواعد وشروط للالتحاق بالبرنامج منها ان يكون الخريجين على درجة عالية من الكفاءة، أصل شهادة الثانوية العامة ، صورة بطاقة الترشيح أصل شهادة الميلاد بالعلامة الماليةً من خلال كتب يتم تدريسها في الجامعات الأمريكية والأوروبية، حيث يتم استيرادها خصيصا لطلبة البرنامج، بما يسهل عملية معادلة المواد عند السفر لاستكمال الدراسة والعمل بالخارج و العديد من المزايا المعرفية والتدريبية التي يمكن الاستفادة منها في دراسة مجال .

كما تتطلب عدد 6 صور شخصية ، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع) 6 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأصل للاطلاع) أصل المخافر الرياضي (إن وجد) نموذج 2 جند و جند (للطلاب الذكور) المصروفات الدراسية: شرط اللغة و لا يوجد امتحان قبول للالتحاق بالبرنامج، والحد الأدنى الدرجة الطالب في اللغة الإنجلزية كشرط للالتحاق بالبرنامج: اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى: 5/45 درجة. اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية 4/36 درجة. يمكن للطلاب الحاصلين على أقل من الحد الأدنى التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون قبولهم مشروطا بالوصول لعدد الطلاب المسوح به داخل البرنامج .



ويعتبر التخصص باللغة الإنجليزية يتيح للطالب مزايا تنافسية في سوق العمل كما ان للطالب فرصة الالتحاق بمنحة جامعة شيكاغو.