تدشين بوابة خدمات المحليات بمحافظة البحيرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، عن تدشين بوابة الخدمات الحكومية للمحافظة، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية بدأت فى استقبال طلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات لتلقى الخدمات عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت محافظ البحيرة أن تدشين البوابة الإلكترونية يأتى انطلاقا من رؤية الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل أداء باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات ، كما يأتى ضمن خطة محافظة البحيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمى بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت محافظة البحيرة إلى أن البوابة تعد أحد القنوات المتعددة لتلقى خدمات المواطنين لإتاحة أكثر من 45 خدمة متنوعة، والخدمات المتاحة حاليا على البوابة تشمل خدمات البناء قانون 119 وطلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 186 والتراخيص وشهادات الصلاحية وجميع خدمات السداد وكل مايخص قانون 154 وتراخيص المحال العامة والاشغالات والاعلانات والمصاعد وطلبات الحصول على صور طبق الأصل أو بدل الفاقد وغيرها من الخدمات.

مؤكدة أن البوابة تتيح إمكانية الاستعلام عن الخدمات عبر دليل متكامل يشمل المستندات المطلوب استيفاءها والرسوم وكافة الإجراءات واستخدام خاصية الدفع الالكتروني لدفع الرسوم المطلوبة للخدمة وتفعيل خدمة الsms لإرسالها للمواطنين واعلامهم بكل مرحلة وصلت لها الخدمة.

وللتسجيل على البوابة يرجى الدخول على اللينك التالى Lgs.gov.eg



