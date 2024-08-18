تداول 13 ألف طن و740 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و740 شاحنة و313 سيارة وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و372 شاحنة و164 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و368 شاحنة و149 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض، بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS الحرية 2، وغادرت العبارة الرياض، كما شهد ميناء نويبع تداول 3850 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2080 بموانيها.